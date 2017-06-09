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الجيش السوري يسيطر على مسافة 105 كلم من الحدود السورية الأردنية
الجيش السوري

الجيش السوري يسيطر على مسافة 105 كلم من الحدود السورية الأردنية

2017-06-09 17:09:36
وكالات

أعلن قائد القوات الروسية في سوريا سيرجي سوروفيكين أن الجيش السوري والقوات الداعمة له فرضت السيطرة على مسافة 105 كلم من الحدود السورية الأردنية.
وقال سوروفيكين - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الجمعة - إنه “خلال هجوم الجيش السوري والقوات الموالية له ضد مواقع داعش تمت السيطرة على مساحة 105 كلم على الحدود السورية - الأردنية”.
وأضاف “إن القوات المسلحة السورية واجهت مقاومة من قبل طيران التحالف الدولي ضد داعش عند تقدمها للجنوب”، مشيرا إلى أن روسيا تطالب بعدم الاقتراب من مواقع الجيش السوري الجديد.

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