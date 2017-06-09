أعلن قائد القوات الروسية في سوريا سيرجي سوروفيكين أن الجيش السوري والقوات الداعمة له فرضت السيطرة على مسافة 105 كلم من الحدود السورية الأردنية.

وقال سوروفيكين - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الجمعة - إنه “خلال هجوم الجيش السوري والقوات الموالية له ضد مواقع داعش تمت السيطرة على مساحة 105 كلم على الحدود السورية - الأردنية”.

وأضاف “إن القوات المسلحة السورية واجهت مقاومة من قبل طيران التحالف الدولي ضد داعش عند تقدمها للجنوب”، مشيرا إلى أن روسيا تطالب بعدم الاقتراب من مواقع الجيش السوري الجديد.