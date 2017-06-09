واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف وتمكنت من تنفيذ 158 حالة تعد متنوعة.

كان وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفّار قد وجه بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن كفر الشيخ، ودمياط والشرقية عدة حملات إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية.

وأسفرت نتائج هذه الحملات عن إزالة 98 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف في نطاق مديرية أمن كفر الشيخ، وتنفيذ إزالة 28 حالة تعد على مجرى نهر النيل بالبناء والردم في نطاق مديرية أمن دمياط، فضلا عن إزالة 32 حالة تعد على منافع الري والصرف.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، و مواصلة الحملات الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها.