تراجعت أسعار المعدن الأصفر (الذهب) فى السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة متأثرة بانخفاضها فى الأسواق العالمية مع ارتفاع الدولار.

وقال عضو مجلس ادارة شعبة الذهب بغرفة القاهرة إيهاب واصف إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 6 جنيهات ليسجل عيار (21) سجل 639 جنيها، وسجل عيار (18) 70ر547 جنيه، وعيار (24) سجل 25ر730 جنيه ، فيما سجل الجنيه الذهب5112 جنيه .

وعالميا انخفضت العقود الآجلة للذهب بواقع 3.43 دولار بما يعادل 0.27% ليتداول عند 1276.07 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة للفضة بمقدار 142 سنتا بما يوازي 0.82% عند 17272 دولار للأوقية.

ووفقا لموقع (انفستنج) - المعني بالشأن الاقتصادي العالمي - لا تزال الأسواق تحاول استيعاب قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض توقعاته حيال التضخم هذا العام إلى 1.5% مقارنة بـ1.7% خلال مارس الماضي والإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد أمس الخميس.

ولم يتأثر الذهب كثيرا بنتائج الانتخابات العامة البريطانية التي أجريت - أمس - وانتهت ببرلمان معلق، مع خسارة حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء “تيريزا ماي” لأغلبيته.