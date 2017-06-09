أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لن تنقل سفارتها إلى القدس حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي حول المدينة بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

وذكر وزارة الخارجية الروسية - في بيان اليوم الجمعة - أن روسيا تنظر إلى القدس الشرقية على أنها عاصمة لدولة فلسطين، وللقدس الغربية على اعتبار أنها عاصمة دولة إسرائيل .

وشدد البيان على أن موسكو لن تتخذ أي إجراءات قبل التوصل الى اتفاق نهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين، بما في ذلك مصير القدس.

يأتي بيان وزارة الخارجية الروسية ردا على دعوات إسرائيلية لروسيا بنقل السفارة الروسية إلى القدس.