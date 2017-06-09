شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط 5 قضايا مواد بترولية بمضبوطات ألف و435 لتر بنزين وسولار، و21 قضية اسطوانة بوتاجاز بمضبوطات 655 اسطوانة، و8 قضايا دقيق وأقماح بمضبوطات 21 طنا، وضبط 104 قضايا مخالفات مخابز، وضبط 20 قضية في مجال الاتجار غير المشروع في السلع التموينية.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 523 قضية فى مجال (المحلات العامة والشهادات الصحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر وباعة جائلين)، وضبط 64 قضية في مجال الغش التجاري، وضبط 23 قضية في مجال اللحوم والطيور، و23 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.