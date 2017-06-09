السلطات الإيرانية تعتقل 41 شخصا تقول إنهم تابعون لـ"داعش"2017-06-09 16:43:06
أعلنت وزارة الأمن الإیرانیة اعتقال 41 شخصا قالت إنهم من عناصر تنظيم “داعش” فی البلاد، وذلك بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها مؤخرا.
وقالت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة - إنه “إثر سلسلة من العملیات الاستخباریة المعقدة وبتعاون أسر بعض الإرهابیین فی محافظات كرمانشاه وكردستان وأذربیجان الغربیة وطهران، فقد تم كشف واعتقال 41 عنصرا من عناصر داعش.. مع وثائق ومعدات للعملیات ارهابیة، وذلك قبل قیامهم بأی إجراء”، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وتعرضت إيران - الأربعاء الماضي - لاعتدائین إرهابیین استهدفا مجلس الشوري الإيراني ومرقد الخمیني؛ ما أدى إلى مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرین، بحسب “إرنا”.
كما أفاد مصدر محلي اليوم بمقتل شخصين على الأقل وإصابة اثنين آخرين جراء إطلاق نار في بلدة بدرة بمحافظة إيلام غربي إيران، قرب الحدود العراقية.
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