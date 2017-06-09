 Moheet on google
الجمعة 9 يونيو 2017 05:14 مساءً
روابط سريعة
السلطات الإيرانية تعتقل 41 شخصا تقول إنهم تابعون لـ"داعش"
حوادث ايران الارهابية

السلطات الإيرانية تعتقل 41 شخصا تقول إنهم تابعون لـ"داعش"

2017-06-09 16:43:06
وكالات

أعلنت وزارة الأمن الإیرانیة اعتقال 41 شخصا قالت إنهم من عناصر تنظيم “داعش” فی البلاد، وذلك بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها مؤخرا.
وقالت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة - إنه “إثر سلسلة من العملیات الاستخباریة المعقدة وبتعاون أسر بعض الإرهابیین فی محافظات كرمانشاه وكردستان وأذربیجان الغربیة وطهران، فقد تم كشف واعتقال 41 عنصرا من عناصر داعش.. مع وثائق ومعدات للعملیات ارهابیة، وذلك قبل قیامهم بأی إجراء”، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وتعرضت إيران - الأربعاء الماضي - لاعتدائین إرهابیین استهدفا مجلس الشوري الإيراني ومرقد الخمیني؛ ما أدى إلى مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرین، بحسب “إرنا”.
كما أفاد مصدر محلي اليوم بمقتل شخصين على الأقل وإصابة اثنين آخرين جراء إطلاق نار في بلدة بدرة بمحافظة إيلام غربي إيران، قرب الحدود العراقية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3