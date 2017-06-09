صرح رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرجي رودسكوي، أن أعمال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تعوق القوات الحكومية السورية عن إلحاق الهزيمة بإرهابي “داعش”.

وقال رودسكوي - خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة - “حتى الآن، نرى أن أعمال التحالف تمنع القوات الحكومية من إلحاق هزيمة بمجموعات داعش”، مضيفا أن “الحرب الأهلية في سوريا توقفت عمليا”، مشيرا إلى تحسن الوضع بشكل جذري بعد توقيع مذكرة إنشاء مناطق تخفيف التصعيد يوم 4 مايو الماضي.

وأوضح أن العمل بهذه المذكرة سمح ببدء الأعمال لإعادة إعمار البلدات التي لا يسيطر عليها “الإرهابيون” والتي دمرتها الحرب.

وأعلن رودسكوي عن استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلدات المتواجدة في مناطق تخفيف التصعيد في سوريا، موضحا أنه تم إرسال 14 قافلة خلال الشهر الماضي.