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السلطات التركية تفرج عن المصور الفرنسي ماتياس دوباردون
مصور فرنسي

السلطات التركية تفرج عن المصور الفرنسي ماتياس دوباردون

2017-06-09 16:37:30
وكالات

أعلنت منظمة (مراسلون بلا حدود) اليوم الجمعة أن المصور الصحفي ماتياس دوباردون، الذي تم توقيفه أثناء إعداد تقرير في جنوب شرق تركيا وظل محتجزا لمدة شهر، في طريقه اليوم إلى إسطنبول حيث سيتم ترحيله إلى فرنسا.
وقال أمين عام المنظمة كريستوف دولوار إن إجراءات طرد دوباردون جار اتخاذها، وأنه استقل طائرة من “غازي عنتاب” إلى اسطنبول حتى يعود إلى باريس مساء اليوم.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون طلب - في الثالث من يونيو الجاري - من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، العمل على أن يعود دوباردون إلى فرنسا في أسرع وقت ممكن، كما طلب محامو الصحفي الفرنسي تدخل المفوضية الأوروبية لإنهاء “الاحتجاز القمعي” الذي يتعرض له.
ويقيم دوباردون في تركيا - منذ خمسة أعوام - وهو صحفي مستقل (36 عاما) أوقف في الثامن من مايو في محافظة بتمان (جنوب شرق) حيث كان يجري تحقيقا مصورا لمجلة “ناشونال جيوجرافيك”.

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