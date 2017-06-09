السلطات التركية تفرج عن المصور الفرنسي ماتياس دوباردون2017-06-09 16:37:30
أعلنت منظمة (مراسلون بلا حدود) اليوم الجمعة أن المصور الصحفي ماتياس دوباردون، الذي تم توقيفه أثناء إعداد تقرير في جنوب شرق تركيا وظل محتجزا لمدة شهر، في طريقه اليوم إلى إسطنبول حيث سيتم ترحيله إلى فرنسا.
وقال أمين عام المنظمة كريستوف دولوار إن إجراءات طرد دوباردون جار اتخاذها، وأنه استقل طائرة من “غازي عنتاب” إلى اسطنبول حتى يعود إلى باريس مساء اليوم.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون طلب - في الثالث من يونيو الجاري - من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، العمل على أن يعود دوباردون إلى فرنسا في أسرع وقت ممكن، كما طلب محامو الصحفي الفرنسي تدخل المفوضية الأوروبية لإنهاء “الاحتجاز القمعي” الذي يتعرض له.
ويقيم دوباردون في تركيا - منذ خمسة أعوام - وهو صحفي مستقل (36 عاما) أوقف في الثامن من مايو في محافظة بتمان (جنوب شرق) حيث كان يجري تحقيقا مصورا لمجلة “ناشونال جيوجرافيك”.
-
بالأسماء.. ننشر لائحة «الإرهاب القطرية» الكاملة
جاءت “لائحة الإرهاب” الأخيرة التي أعلنت عنها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وتضم شخصيات وكيانات مقرها في قطر أو تتلقى منها دعما، لتؤكد استمرار انتهاك الدوحة ...Fri, 09 Jun 2017 09:39:56 GMT
-
السجن 15 عاماً.. عقوبة ارتداء «قميص برشلونة» في الإماراتFri, 09 Jun 2017 11:33:26 GMT
-
بعد قرار تخفيض «التمثيل الدبلوماسي».. سفير قطر يغادر الأردن
غادر سفير دولة قطر فى الأردن بندر بن محمد العطية المملكة ظهر اليوم الجمعة، وذلك بعد قرار الحكومة الأردنية تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع الدوحة. وأكدت وسائل ...Fri, 09 Jun 2017 11:34:09 GMT
-
أنور عشقي: هذه الخطوة أوصلت قطر إلى طريق «اللاعودة»!
قال أنور عشقى، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستيراتيجية والقانونية، إن بيان قطع العلاقات الذى أصدرته الدول العربية ضد قطر خطير جدًا، ومهم وجاء نتيجة بحث ...Fri, 09 Jun 2017 08:31:03 GMT
-
بدون بروتوكولات رسمية.. «الأسد» يظهر بشكل مفاجئ بأحد المهرجانات التسويقية
ظهر الرئيس السوري بشار الأسد بشكل مفاجئ وبعيد عن البروتوكولات الرئاسية بأحد المهرجانات التسويقية المقامة بالعاصمة السورية “دمشق” أمس الخميس. وقد نشرت صفحة ...Fri, 09 Jun 2017 06:45:17 GMT
-
المرصد السوري: النظام يتقدم في الريف الغربي للرقة على حساب داعش
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة تمكن قوات النظام من التقدم في الريف الغربي للرقة على حساب تنظيم داعش، مشيرا إلى أن النظام وصل لنقاط تماس مع قوات سوريا ...Fri, 09 Jun 2017 14:01:08 GMT
-
زيباري: الاستفتاء حول استقلال "كردستان" لا يعني الانفصال عن العراق
اعتبر هوشيار زيباري عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الجمعة أن التصويت المتوقع بنعم في الاستفتاء على استقلال الأكراد سيعزز موقف إقليم ...Fri, 09 Jun 2017 13:55:26 GMT
-
السعودية: عقوبات على المرافق السياحية التي تبث «الجزيرة»
أصدرت هيئة السياحة والتراث السعودية تعميما لكل المرافق السياحية بحذف الفضائيات التي تتضمن مخالفات بما فيها شبكة الجزيرة القطرية. وجاء في التعميم الصادر عن الهيئة ...Fri, 09 Jun 2017 06:29:15 GMT
-
انتهاء 220 ألف وحدة بـ«الإسكان الاجتماعي»Fri, 09 Jun 2017 09:13:25 GMT