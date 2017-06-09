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المنتخب التونسي يواصل استعداداته للقاء نظيرة المصري بعد غد
منتخب تونس - المنتخب التونسي

المنتخب التونسي يواصل استعداداته للقاء نظيرة المصري بعد غد

2017-06-09 16:31:45
وكالات

واصل المنتخب التونسي لكرة القدم استعداداته لمواجهة نظيره المصري بعد غد الأحد بملعب (رادس) في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم افريقيا (الكاميرون 2017)، وأجرى فريق المنتخب أول تجربة تدريبية له على أرضية الملعب الرئيسي برادس، والذي ستجري عليه مباراته مع نظيره المصري.
وسجلت التجربة التدريبية مشاركة جميع اللاعبين، وركز الفريق الفني خلالها على التدريب على الكرات الثابتة الهجومية والدفاعية.
كما استغل المدرب الوطني نبيل معلول اللقاء لإجراء مباراة شبيهة بهدف تحديد التشكيلة المثالية التي سيتم اعتمادها لمواجهة مصر.

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