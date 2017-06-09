هنأ المرشح الديموقراطي السابق لانتخابات الرئاسة الأمريكية بيرني ساندرز، زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين بعد النتائج التي حققها حزبه في الانتخابات العامة التي جرت، أمس، في بريطانيا.

وكتب ساندرز، وهو سياسي اشتراكي - في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الجمعة- “مسرور لرؤية حزب العمال يؤدي بمثل هذه الجودة، أهنئ جيرمي كوربي على إدارة حملة انتخابية فعالة جدا”.

وحقق العمال نجاحا كبيرا في انتخابات - أمس - قياسا على سابقتيها، حيث زاد عدد مقاعده في تلك الانتخابات بمقدار 29 مقعدا بينها 23 من المقاعد السابقة للمحافظين، رغم حالة الانقسام التي يعانيها الحزب خلال الأشهر الأخيرة.