أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة و نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في محادثتهما أمس “عزمهما المشترك على تضافر الجهود قصد اجتثاث الإرهاب من منطقة الساحل”.

وذكرت الرئاسة الجزائرية - في بيان لها اليوم الجمعة - أن “رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تبادلا وجهة نظرهما حول الوضع في ليبيا و مالي و أكدا عزمهما المشترك في تضافر الجهود قصد اجتثاث الإرهاب في منطقة الساحل”.

وأضاف البيان أن “المحادثات كانت فرصة لرئيسي الدولتين للتأكيد عن رغبتهما في تقوية علاقات الصداقة و التعاون بين الجزائر و فرنسا” ، مشيرا إلى أن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد في هذا السياق زيارته للجزائر في الأسابيع المقبلة”.