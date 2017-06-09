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بوتفليقة وماكرون يؤكدان عزمهما المشترك لاجتثاث الإرهاب من منطقة الساحل
الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة

بوتفليقة وماكرون يؤكدان عزمهما المشترك لاجتثاث الإرهاب من منطقة الساحل

2017-06-09 16:00:58
وكالات

أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة و نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في محادثتهما أمس “عزمهما المشترك على تضافر الجهود قصد اجتثاث الإرهاب من منطقة الساحل”.
وذكرت الرئاسة الجزائرية - في بيان لها اليوم الجمعة - أن “رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تبادلا وجهة نظرهما حول الوضع في ليبيا و مالي و أكدا عزمهما المشترك في تضافر الجهود قصد اجتثاث الإرهاب في منطقة الساحل”.
وأضاف البيان أن “المحادثات كانت فرصة لرئيسي الدولتين للتأكيد عن رغبتهما في تقوية علاقات الصداقة و التعاون بين الجزائر و فرنسا” ، مشيرا إلى أن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد في هذا السياق زيارته للجزائر في الأسابيع المقبلة”.

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