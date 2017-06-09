قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استمرار تدريباته يوم الأحد المقبل بشكل طبيعي، رغم خوض الفريق مباراة ودية غدا السبت.

ويلاقي الأهلي فريق الإنتاج الحربي وديا مساء غد “السبت” على ملعب السلام، ضمن استعدادات الفريق لمباراة سموحة المقرر لها الخميس المقبل بالجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار الجهاز الفني بمواصلة التدريبات يوم الأحد المقبل ، وفقا للبرنامج التدريبي الذي اتفق عليه حسام البدري، المدير الفني، مع الجهاز المعاون قبل سفره إلى كندا لقضاء أجازة سريعة.