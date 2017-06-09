 Moheet on google
الجمعة 9 يونيو 2017 05:14 مساءً
روابط سريعة
قمر رمضان يصل مرحلة البدر عصر اليوم
القمر

قمر رمضان يصل مرحلة البدر عصر اليوم

2017-06-09 15:53:58
وكالات

قال الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه في الساعة الثالثة وعشر دقائق عصر اليوم الجمعة وصل قمر شهر رمضان لمرحلة البدر، وكان على مسافة تبلغ 406 آلاف و271 كيلومترا من كوكب الأرض.
وأضاف عودة -في تصريح صحفي- أن بدر القمر كان أقل حجما بحوالي 14 في المائة، وأقل إضاءة بحوالي 30%.
بدوره، أشار الدكتور أشرف لطيف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد، إلى أن السبب فى هذا يرجع إلى وجود بدر القمر في أبعد نقطة له في مداره حول الأرض التي تسمى “نقطة الأوج” وهى الحالة المضادة للقمر السوبر “القمر العملاق”، ويكون فيها القمر في نقطة الحضيض وهي أقرب نقطة في مداره حول الأرض.
وتابع تادرس أن القمر البدر لشهر رمضان سيشرق اليوم في الساعة السابعة إلا عشر دقائق أي مع غروب الشمس تقريبا من الافق الجنوبي الشرقي، وسيظل طوال الليل مشاهدا في كبد السماء، وسيغرب في الساعة السادسة إلا الربع مع شروق الشمس صباح غد السبت.
ولفت إلى أنه يمكن بالعين المجردة بسهولة رصد كوكب زحل بالقرب من قمر رمضان البدر وسيلازمه طوال الليل، وأنه عبر تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقات زحل الشهيرة.

اقرأ أيضاً:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3