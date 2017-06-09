قال الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه في الساعة الثالثة وعشر دقائق عصر اليوم الجمعة وصل قمر شهر رمضان لمرحلة البدر، وكان على مسافة تبلغ 406 آلاف و271 كيلومترا من كوكب الأرض.

وأضاف عودة -في تصريح صحفي- أن بدر القمر كان أقل حجما بحوالي 14 في المائة، وأقل إضاءة بحوالي 30%.

بدوره، أشار الدكتور أشرف لطيف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد، إلى أن السبب فى هذا يرجع إلى وجود بدر القمر في أبعد نقطة له في مداره حول الأرض التي تسمى “نقطة الأوج” وهى الحالة المضادة للقمر السوبر “القمر العملاق”، ويكون فيها القمر في نقطة الحضيض وهي أقرب نقطة في مداره حول الأرض.

وتابع تادرس أن القمر البدر لشهر رمضان سيشرق اليوم في الساعة السابعة إلا عشر دقائق أي مع غروب الشمس تقريبا من الافق الجنوبي الشرقي، وسيظل طوال الليل مشاهدا في كبد السماء، وسيغرب في الساعة السادسة إلا الربع مع شروق الشمس صباح غد السبت.

ولفت إلى أنه يمكن بالعين المجردة بسهولة رصد كوكب زحل بالقرب من قمر رمضان البدر وسيلازمه طوال الليل، وأنه عبر تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقات زحل الشهيرة.