أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة تمكن قوات النظام من التقدم في الريف الغربي للرقة على حساب تنظيم داعش، مشيرا إلى أن النظام وصل لنقاط تماس مع قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن المرصد قوله إن هذه القوات تتحضر للاستمرار في هجومها نحو جنوب المناطق التي سيطرت عليها في ريف الرقة الغربي، موضحا أن قوات النظام تهدف من هذا التقدم إلى إجبار عناصر “داعش” على الانسحاب من مناطق تواجده بشكل كامل في محافظة حلب.

وأضاف المرصد أن هذا التقدم السريع جاء بعد نحو 48 ساعة من تمكنها من اجتياز الحدود الإدارية للرقة وسيطرتها على أول قريتين، هما خربة محسن وخربة السبع، كما سيطرت قوات الأسد على نحو 500 كلم مربع من ريف الرقة الغربي، بإسناد من المدفعية الروسية.