أكدت منظمة الصحة العالمية ، على لسان المتحدثة باسمها فضيله شايب ، إن عدد حالات الاصابة بالكوليرا المشتبه بها فى اليمن مستمرة فى الارتفاع حيث تجاوز العدد مائة الف حالة ليصل الى 101 الف و 820 حالة بينما بلغ عدد حالات الوفاة وحتى أول أمس 7 يونيو 791 حالة وفاة واشارت شايب إلى أن اكثر الفئات تضررا والاكثر تعرضا للخطر هم الأطفال الذين تقل اعمارهم عن 15 سنة ويمثلون حوالى 46 % من الحالات وكذلك الاشخاص ممن هم اكبر من 60 عاما ويمثلون 33 % من الوفيات .

وأضافت المتحدثة فى مؤتمر صحفي فى جنيف اليوم الجمعة، أن عامين من الصراع فى اليمن ادت الى خسائر فادحة بالنظام الصحى فى اليمن إضافة إلى خدمات المياه والصرف الصحي لافتة أن الان هو موسم الذروة لانتشار امراض الاسهال فى اليمن .

واشارت المتحدثة إلى أن حالات المرض تاكدت فى 19 محافظة من محافظات البلاد الثلاثة والعشرين وأن منظمة الصحة ومنظمة يونيسيف تقومان بجهود كبيرة فى التركيز على المناطق التى يوجد بها اكبر عدد من حالات الاصابة من اجل وقف انتشار المرض .

وأوضحت المتحدثة، أن منظمة الصحة العالمية اكدت أن قدرة اليمن حاليا على الاستجابة بفعالية لانتشار الكوليرا غير كافية بعد ماتعرض له النظام الصحى فى البلاد.