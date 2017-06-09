يلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، يوم الثلاثاء المقبل، كلمة مصر في أعمال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي، والتي تعقد بقصر الأمم بجنيف، ومبنى منظمة العمل الدولية، والتي تستمر حتى 16 يونيو الجاري ويشارك فيها 187 دولة من الأعضاء بمنظمة العمل الدولية.

وتتناول كلمة سعفان تعليقا على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر، هذا العام حول المبادرة المئوية الخضراء للمنظمة، والتي تهدف إلى التطبيق الفعال لأبعاد العمل اللائق، للتحول إلى معدلات استخدام أقل للكربون ووضع العالم على مسار مستدام من التنمية.

وكان سعفان غادر القاهرة صباح اليوم /الجمعة/ متوجها إلى جنيف بسويسرا، ليرأس وفد مصر الثلاثي “الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال” ومن المقرر أن يطلب المدير العام من دورة المؤتمر اعتماد بند البرنامج والميزانية والذي يناقش التحول إلي بيئة مستدامة ويتضمن عدد من القضايا المتداخلة التي تغطي كافة أنشطة المنظمة.

ووفقا لبيان من وزارة القوى العاملة، فمن المقرر أن يلتقي “سعفان” على هامش المؤتمر بالعديد من قيادات المنظمة الدولية وعلي رأسهم جاي رايدر المدير العام، ليؤكد أن مصر انتهت من مشروعي قانوني العمل والمنظمات النقابية ويراعيان معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم النقابي وذلك بمشاركة ممثلي العمال وإصحاب الأعمال.

وأضافت الوزارة أن مشروعي القانونين يعرضان حاليا على البرلمان لإصدارهما، لإجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الحالي فور انتهاء البرلمان منهما.

كما يبحث الوزير مع رايدر التعاون الفني الذي تقدمة المنظمة لمصر، لضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وتقديم المساعدة والخبرة والدعم الفني والمادي في مجالات العمل والعمال.

ويلتقي سعفان أيضا عددا من وزراء العمل العرب والأفارقة، لبحث أوجه التعاون في مجالات العمل والعمال والمشاكل التي قد تواجه استخدام العمالة المصرية لتحقيق الاستقرار لها في هذه الدول.

ونقل البيان عن الوزير قوله إن المؤتمر بدأ أعماله يوم 5 يونيو ويستمر حتي 16 من الشهر نفسه، وتناقش الجلسة العامة تقرير المدير العام، ورؤية الدول الأعضاء عليه، كما تقعد قمة العمل قبل اختتم المؤتمر بيوم وتتمحور حول “المبادرة المئوية لعمل المرأة” والتي تهدف إلي التعريف بالعوائق من أجل إحراز نمو أسرع في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأشار إلى أنه من المقرر إجراء انتخاب مجلس إدارة مكتب العمل الدولي يوم 12 يونيو الجاري، للفترة من 2017 إلى 2020، وذلك لاختيار ممثلي أعضاء الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال للمجلس لدورة تستمر 3 سنوات، ويتألف من 56 عضوا عن الحكومات منهم 28 أصليين ومثلهم مناوبين، فضلا عن 33 عضوا عن أصحاب الأعمال ومثلهم عن العمال، ومن كل منهما 14 أعضاء أصليين، و19 مناوبين.

وأوضح سعفان أن المؤتمر شكل عددا من اللجان لمناقشة الموضوعات الفنية المعروضة علي جدول أعماله، ومنها هجرة الأيدي العمالة، والعمالة والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة علي الصمود، حيث يتم مراجعة التوصية الخاصة بتنظيم العمالة “الانتقال من الحرب إلي السلم”، فضلا عن مناقشة متكررة حول الأهداف الاستراتيجية للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل في ظل متابعة إعلان المنظمة “عدالة اجتماعية من أجل عولمة عادلة”.