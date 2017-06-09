اعتبر هوشيار زيباري عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الجمعة أن التصويت المتوقع بنعم في الاستفتاء على استقلال الأكراد سيعزز موقف إقليم كردستان العراق في المفاوضات مع بغداد لكنه لن يؤدي إلى انفصال عن العراق بشكل تلقائي.

وقال زيباري - وفقا لقناة ( العربية ) الإخبارية - ” إن التصويت على الاستقلال لن يعني أن يضم الأكراد منطقة كركوك الغنية بالنفط أو ثلاث مناطق أخرى متنازع عليها في أراض يسيطر عليها الأكراد “.

وتابع قائلا ‭‭ ” ‬‬ستسمعون الناس يقولون إننا مع وحدة العراق وسلامة أراضيه وإننا نريد الحوار بين بغداد وأربيل. نفهم كل ذلك”.

وأشار المسئول الكردي أن الاستفتاء عملية ديمقراطية ولا يمكن أن تعارض أي دولة ديمقراطية إجراء استفتاء .. نحن لا نتحدث عن الاستقلال. نحن نتحدث عن استفتاء .