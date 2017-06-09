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السيسي يهنئ قادة القوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان
الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤدي صلاة الجمعة

السيسي يهنئ قادة القوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

2017-06-09 15:13:18
وكالات

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، قادة القوات المسلحة عقب صلاة الجمعة اليوم في مسجد المشير طنطاوى.
وقدم الرئيس السيسي التهنئة لقادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

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