مترو الأنفاق: الانتهاء من تجهيز مقر الفتوى في محطة الشهداء2017-06-09 15:06:22
أعلن أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الإعلامى باسم الشركة المصرية لمترو الأنفاق، أنه تم الانتهاء من تجهيز مقر الفتوى بمحطة مترو الشهداء بصالة اتجاه حلوان .
واكد عبد الهادى أن المقر سيتم تدشينه خلال أيام ، مضيفا بانه سيتم وضع منظومة عمل داخل المقر ، بحيث يتواجد يوميا بداخله شيوخ من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، لإفتاء المواطنين في أي أسئلة أو فتاوى دينية لنشر تعاليم الدين الإسلامى الصحيح وبمواعيد عمل منتظمة وبصفة يومية .
يذكر أن هذه التجربة تطبق لأول مرة في مصر حيث تم الاتفاق بين المهندس على الفضالي رئيس شركة مترو الانفاق و الاستاذ الدكتور محيى الدين عفيفي الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف ، على تدشين مقر للفتوى داخل محطة مترو الشهداء للتيسير على المواطنين الراغبين في أية فتاوى بدلا من الذهاب لمقر المشيخة أو دار الإفتاء بهدف التيسير عليهم .
وقال بكير إن وعاظ مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف متواجدون بصفة يومية بمحطات مترو الانفاق عقب صلاة العصر، لتقديم برامج دعوية من خلال الإذاعة الداخلية للمترو بشكل يومي، بحيث يستمع الركاب أثناء وجودهم في محطات المترو لهذه البرامج التي يلقيها وعاظ الأزهر يوميا .
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