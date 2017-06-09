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الرئيس السيسي يودع العاهل البحريني في ختام زيارته لمصر
السيسي وملك البحرين

الرئيس السيسي يودع العاهل البحريني في ختام زيارته لمصر

2017-06-09 14:56:53
وكالات

ودع الرئيس عبدالفتاح السيسي عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مطار القاهرة اليوم الجمعة في ختام زيارته لمصر والتي أجرى خلالها مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة.
وقد حرص الرئيس والعاهل البحريني إلي التشاور والاستماع لوجهات النظر حتي أخر لحظة قبل أن يستقل الأخير طائرته.
كما صافح الرئيس السيسي الوفد المرافق للعاهل البحريني، فيما قام الملك بمصافحة الوفد المصري الذي كان مصاحبا للرئيس السيسي في وادعه.

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