 Moheet on google
الجمعة 9 يونيو 2017 03:37 مساءً
روابط سريعة
عودة 199 مصريا ووصول 84 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم
منفذ السلوم

عودة 199 مصريا ووصول 84 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

2017-06-09 14:49:14
وكالات

أكد مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري عودة 199 مصريا ووصول 84 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .
وقال مدير الأمن في تصريحات له اليوم الجمعة ، إن المنفذ استقبل 199 مصريا بينهم 155 وصول شرعي و49 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات 457 بينهم 154 مصريا و303 ليبيين، مؤكدا سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا .
وأضاف مدير الأمن أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 92 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام، من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي خلال، وإنهاء إجراءات وصول 84 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3