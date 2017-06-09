أكد مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري عودة 199 مصريا ووصول 84 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .

وقال مدير الأمن في تصريحات له اليوم الجمعة ، إن المنفذ استقبل 199 مصريا بينهم 155 وصول شرعي و49 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات 457 بينهم 154 مصريا و303 ليبيين، مؤكدا سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا .

وأضاف مدير الأمن أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 92 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام، من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي خلال، وإنهاء إجراءات وصول 84 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.