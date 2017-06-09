أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن ممثل الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف بحث اليوم الجمعة مع السفير الكويتي عبد العزيز العدواني الوضع حول قطر.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أن المباحثات تضمنت مناقشة القضايا الحيوية وتطور الوضع في الشرق الاوسط ، مع التركيز على تأزم العلاقات بين عدد من دول المنطقة وقطر وجهود الوساطة التي تتخذها الكويت حاليا.