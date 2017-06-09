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بوجدانوف يبحث مع السفير الكويتي لدى موسكو الوضع حول قطر
المبعوث الخاص لرئيس روسيا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوجدانوف

بوجدانوف يبحث مع السفير الكويتي لدى موسكو الوضع حول قطر

2017-06-09 14:42:37
وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن ممثل الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف بحث اليوم الجمعة مع السفير الكويتي عبد العزيز العدواني الوضع حول قطر.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أن المباحثات تضمنت مناقشة القضايا الحيوية وتطور الوضع في الشرق الاوسط ، مع التركيز على تأزم العلاقات بين عدد من دول المنطقة وقطر وجهود الوساطة التي تتخذها الكويت حاليا.

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