 Moheet on google
الجمعة 9 يونيو 2017 03:33 مساءً
روابط سريعة
غادة والي تزور مصابي حادث المنيا بمستشفى معهد ناصر
غادة والي وزيرة التضامن‎

غادة والي تزور مصابي حادث المنيا بمستشفى معهد ناصر

2017-06-09 14:30:07
وكالات

زارت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي مصابي حادث أتوبيس المنيا بمستشفى معهد ناصر قبل مغادرة عشرة منهم المستشفى اليوم الجمعة ، وقامت بجولة برفقة الطاقم الطبي المشرف على الحالات حيث استمعت للمصابين واطمأنت على تطور حالاتهم حيث يتماثلون للشفاء .
وقالت وزارة التضامن في بيان صحفي ان الوزيرة استمعت إلى مطالب الجرحى ووعدتهم بأنها ستستمر في التواصل معهم وستعمل على تلبية طلباتهم كما ستواصل متابعة حالات 3 مصابين لحين تماثلهم تماما للعلاج وخروجهم من المستشفى.
وأضاف البيان أن والي ناقشت مع الأطباء خطة العلاج والدعم النفسي التي أعدتها الصحة النفسية للمصابين الذين فقدوا أفراد أسرهم خلال الحادث ، كما قدمت الشكر للفريق الطبي على حسن رعايتهم للمصابين.
وكانت وزيرة التضامن قد سبق وزارت المصابين بعد نقلهم مباشرة من المنيا إثر تعرضهم لحادث إرهابي في طريقهم إلى دير الأبنا صامويل.
جدير بالذكر إن جميع المصابين كانوا قد استلموا تعويضات بلغت قيمتها ٤٠ ألف جنيه لكل منهم.وأوضحت غادة والي أن وزارة التضامن الاجتماعي نسقت مع وزارة العدل لتحديد محكمتين في كل من الفشن ومغاغا للإسراع باستخراج اعلام الوراثة لتتمكن الوزارة من صرف معاش استثنائي وتعويض ١٠٠ ألف جنيه لأسرة كل شهيد.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3