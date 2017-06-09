المانيا: ميركل تلتقي بالسيسي الأسبوع المقبل على هامش القمة "الألمانية الأفريقية"2017-06-09 14:16:26
قالت نائبة متحدثة الحكومة الإلمانية اورليكا ديمر،”إن المستشارة الإلمانية إنجيلا ميركل سوف تلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع المقبل على هامش القمة الألمانية - الأفريقية ( مؤتمر الشراكه مع أفريقيا ومستقبل التعاون الاستثمارى ) .
وقالت ديمر، في تصريح لها اليوم، إن ميركل ستفتتح ( مؤتمر الشراكه مع أفريقيا ومستقبل التعاون الاستثمارى) الأسبوع المقبل.
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