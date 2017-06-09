 Moheet on google
الجمعة 9 يونيو 2017 03:39 مساءً
روابط سريعة
المانيا: ميركل تلتقي بالسيسي الأسبوع المقبل على هامش القمة "الألمانية الأفريقية"
الرئيس عبدالفتاح السيسي

المانيا: ميركل تلتقي بالسيسي الأسبوع المقبل على هامش القمة "الألمانية الأفريقية"

2017-06-09 14:16:26
أ ش أ

قالت نائبة متحدثة الحكومة الإلمانية اورليكا ديمر،”إن المستشارة الإلمانية إنجيلا ميركل سوف تلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع المقبل على هامش القمة الألمانية - الأفريقية ( مؤتمر الشراكه مع أفريقيا ومستقبل التعاون الاستثمارى ) .
وقالت ديمر، في تصريح لها اليوم، إن ميركل ستفتتح ( مؤتمر الشراكه مع أفريقيا ومستقبل التعاون الاستثمارى) الأسبوع المقبل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3