قالت نائبة متحدثة الحكومة الإلمانية اورليكا ديمر،”إن المستشارة الإلمانية إنجيلا ميركل سوف تلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع المقبل على هامش القمة الألمانية - الأفريقية ( مؤتمر الشراكه مع أفريقيا ومستقبل التعاون الاستثمارى ) .

وقالت ديمر، في تصريح لها اليوم، إن ميركل ستفتتح ( مؤتمر الشراكه مع أفريقيا ومستقبل التعاون الاستثمارى) الأسبوع المقبل.