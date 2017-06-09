حذرت أخصائي التغذية بجمعية المحاربين القدماء الدكتور هنا صبحي، من كثرة تناول المشروبات الغازية والعصائر الملونة والمصنعة لأنها تحتوي على مواد مسكرة مصنعة ومواد حافظة قد تزيد من الاحساس بالعطش، ونصحت بتناول كمية مناسبة من السوائل والعصائر الطبيعية أثناء الإفطار.

وناشدت هنا صبحي من خلال فقرة “يوميات صائم” ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، بالتقليل من التوابل والصلصة بالطعام لأنها قد تؤدي إلى عسر هضم وتزيد من الإحساس بالعطش، مشددة على ضرورة طهي الطعام مسلوقا أو مشويا أو مخبوزا أو الطهي بطريقة خفيفة.

كما أوضحت أن زيادة “السكر” بالحلويات يؤدي إلى الشعور بالعطش، ونصحت بتناول السلطات التي تحتوي على الخيار والخس و”الكابوتشا” والجزر، وتجنب الدهون المكتسبة ووضع مواد مثل “المايونيز”.

وأكدت على ضرورة شرب كوب من الماء كل ساعة، وتقسيم تناول الطعام على مراحل حتى لا تعوق عملية الهضم، بالإضافة إلى تناول مواد بها “بوتاسيوم” مثل الموز وقرع العسل والتمر لتقليل الشعور بالعطش.

كما أعلنت أن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة بعد الافطار بساعتين تساعد على عدم الشعور بالعطش لأنها تنشط الدورة الدموية، محذرة من تناول أي مواد “منبهة” خلال فترة السحور وزيادة تناول الأعشاب والفواكهة والخضروات الورقية.