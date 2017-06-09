أعلنت الصين بدء العمل في مشروع جديد لإسالة الفحم بشكل غير مباشر يبلغ إنتاجه السنوي 2 مليون طن في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال البلاد.

ووفقا لوكالة شينخوا الصينية الرسمية للانباء تبلغ تكلفة المشروع 29 مليار يوان (حوالي 4.2 مليار دولار أمريكي) ومن المتوقع ان ينتج 2.15 مليون طن من المنتجات النفطية سنويا بما في ذلك الديزل والنفتا وغاز النفط المسال والغاز الطبيعي المسال.

ويقع خط تسييل الفحم غير المباشر في محافظة تشونقير في مدينة أوردوس. ويتم تشغيله من قبل مجموعة ييتاي منغوليا الداخلية المحدودة، وهى شركة خاصة.

يذكر ان الصين بدأت في السنوات الأخيرة عددا من مشروعات تسييل الفحم تغويز، وهى العملية الكيميائية التى يتم من خلالها تحويل الكربون فى الفحم إلى مركبات غازية قابلة للاشتعال، بشكل مباشر أو غير مباشر فى بعض المناطق من بينها منغوليا الداخلية وشنشي ونينغشيا وشينجيانغ ولياونينغ، وذلك في إطار استراتيجيتها الخاصة بالطاقة النظيفة.

وفى نهاية العام الماضي دخل أكبر مشروع لتحويل الفحم إلى سائل في العالم تقوم به شركة تابعة لمجموعة شنهوا الصينية المملوكة للدولة حيز الإنتاج في منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غربي الصين، وهو قادر على تحويل أكثر من 20 مليون طن من الفحم إلى أربعة ملايين طن من المنتجات النفطية سنويا.

وذكر تقرير صادر عن الاتحاد الصيني للنفط والصناعات الكيماوية ان فعالية تحويل الفحم إلى سائل في الصين ازدادت بنسبة 20.4 نقطة مئوية في العام الماضي.

وفي العام الحالى من المتوقع ان تنمو الطاقة الإنتاجية الإجمالية بمقدار ثلاثة ملايين طن.