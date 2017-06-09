الهند وباكستان تنضمان لعضوية منظمة شنغهاي للتعاون2017-06-09 14:10:00
وافق زعماء الدول المؤسسة لمنظمة شنغهاي للتعاون ، روسيا وكازاخستان والصين وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان، خلال قمة المنظمة في أستانا اليوم الجمعة ، على منح الهند وباكستان العضوية الكاملة ، وذلك بعد استيفائهما لجميع المتطلبات الضرورية.
كما وقع زعماء “شنغهاي” على حزمة وثائق أخرى، بينها ميثاق المنظمة حول التصدي للتطرف وبيان أستانا .
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد رحب بتوسيع المنظمة وانضمام الهند وباكستان إليها بصفة عضوين جديدين، وعبر عن قناعته بأن ذلك سيزيد من قدرات ونفوذ منظمة “شنغهاي” في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية .
وأضاف أنه يتعين على الأعضاء القدماء في المنظمة مساعدة العضوين الجديدين في الاندماج مع الأنشطة متعددة الاتجاهات ،مشيرا إلى أن الهند وباكستان تمكنتا خلال أقل من عامين من الوفاء بكافة المتطلبات الضرورية للانضمام إلى منظمة شنغهاي.
يُذكر أن ست دول هي كازاخستان وقرغيزستان والصين وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وقعت في يونيو 2001 بيان تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون.
يشار إلى أنه بجانب الدول الأعضاء الثماني، تشارك في عمل المنظمة أربع دول مراقبة، هي أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا، وست دول أخرى كشريك في التعاون (أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا والنيبال وتركيا وسريلانكا).
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