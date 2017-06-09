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الحكومة العراقية: نعارض أي مسعى من إقليم كردستان لإعلان الاستقلال
علم اقليم كردستان

الحكومة العراقية: نعارض أي مسعى من إقليم كردستان لإعلان الاستقلال

2017-06-09 14:07:00

أعلن متحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي ، اليوم الجمعة أن بغداد تعارض أي مسعى من جانب إقليم كردستان لإعلان الاستقلال.
وقال الحديثي – وفقا لقناة ( العربية ) الإخبارية – ” إن أي موقف أو خطوة تتخذ من أي طرف في العراق يجب أن تكون مستندة إلى الدستور، وأي قرار يخص مستقبل العراق المُعرَّف دستورياً بأنه بلد ديمقراطي اتحادي واحد له سيادة وطنية كاملة يجب أن يراعي النصوص الدستورية ذات الصلة” .
وأشار الحديثي إلى أن مستقبل العراق ليس خاصاً بطرف واحد دون غيره بل هو قرار عراقي وكل العراقيين معنيون به، فلا يمكن لأي طرف وحده أن يحدد مصير العراق بمعزل عن الأطراف الأخرى” .
وكان رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، قد أعلن - الأربعاء الماضي - إجراء استفتاء على استقلال الإقليم يوم 25 سبتمبر.

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