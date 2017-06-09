أفاد مصدر محلي تركي اليوم الجمعة، بإصابة 5 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة استهدفت مركزا لقوات الدرك في إقليم باتمان بجنوب شرقي تركيا.

وقال المصدر - وفقا لقناة ( العربية ) الإخبارية - ” إن 5 مصابين سقطوا جراء هجوم نفذه مسلحون اليوم الجمعة استهدف مركزاً للدرك في المحافظة التي تقع جنوب شرقي البلاد”.

وأضاف أن الهجوم وقع بسيارة مفخخة أعقب انفجارها إطلاق نار، وأن الحصيلة الأولية للهجوم هي خمسة مصابين.