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روسيا والصين تنويان إنشاء ممر للنقل الدولي يربط بينهما
ممر نقل يربط الخليج بالبحر الأسود

روسيا والصين تنويان إنشاء ممر للنقل الدولي يربط بينهما

2017-06-09 14:01:25
أ ش أ

قال وزير التنمية للشرق الأقصى الروسي ألكسندر جالوشكا: ” إن روسيا والصين تنويان خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى موسكو في يوليو المقبل توقيع اتفاق حكومي دولي لإنشاء مشروع ممر النقل الدولي “بريموري-1” و “بريموري-2”.
وأكد الوزير الروسي اليوم الجمعة ، حسبما أفادت وكالة أنباء ” انترفاكس ” الروسية أن المشروع ، الذي وافقت عليه الحكومة الروسية ، يتضمن إنشاء ممرات البنية التحتية بتمويل ما يقل عن 10% سنويا من قبل قطاع الاستثمار الخاص.
ومن جانبه ، قال يوري تروتنيف نائب رئيس الوزراء الروسي والمبعوث الرئاسي إلى منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية:” إن المشروع سيكلف نحو 300 مليار روبل، وإن روسيا والصين تنويان تأسيس شركة إدارة مشتركة لتطوير المشروع”.
وسيربط طريق “بريموري-1” مدينة سويفنخه الصينية الحدودية ومنطقة بريمورسكي كراي الروسية ، بينما سيربط طريق “بريموري-2” مقاطعة جيلين الصينية بموانئ سلافيانكا وزاروبينو وبوسيت الروسية.

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