قال وزير التنمية للشرق الأقصى الروسي ألكسندر جالوشكا: ” إن روسيا والصين تنويان خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى موسكو في يوليو المقبل توقيع اتفاق حكومي دولي لإنشاء مشروع ممر النقل الدولي “بريموري-1” و “بريموري-2”.

وأكد الوزير الروسي اليوم الجمعة ، حسبما أفادت وكالة أنباء ” انترفاكس ” الروسية أن المشروع ، الذي وافقت عليه الحكومة الروسية ، يتضمن إنشاء ممرات البنية التحتية بتمويل ما يقل عن 10% سنويا من قبل قطاع الاستثمار الخاص.

ومن جانبه ، قال يوري تروتنيف نائب رئيس الوزراء الروسي والمبعوث الرئاسي إلى منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية:” إن المشروع سيكلف نحو 300 مليار روبل، وإن روسيا والصين تنويان تأسيس شركة إدارة مشتركة لتطوير المشروع”.

وسيربط طريق “بريموري-1” مدينة سويفنخه الصينية الحدودية ومنطقة بريمورسكي كراي الروسية ، بينما سيربط طريق “بريموري-2” مقاطعة جيلين الصينية بموانئ سلافيانكا وزاروبينو وبوسيت الروسية.