أكد الدكتور أيمن سمير الخبير بالعلاقات الدولية، أن السياسة القطرية تقوم على التكبر السياسي وتجاهل الحقائق، موضحا أنها لم تمتثل لما تذكره الدول المقاطعة لها عن ايواءها ودعمها للعناصر الإرهابية وقد تلجأ للالتفاف والمناورة حول البيان.

وتوقع سمير من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، أن تتخذ الدوحة بعض الخطوات الشكلية مثل السماح للعناصر الإرهابية المتواجدة لديها بالذهاب إلى دول أخرى كتركيا وإيران مع استمرار الدعم اللوجيستي لهم، مشيرا إلى أن دعم قطر للإرهاب أصبح جزء من طبيعة النظام القطري.

وأعلن أن قطر تلجأ لدول معزولة لدعمها مثل إيران وتركيا، مؤكدا توتر العلاقات بين تركيا من ناحية والدول العربية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف “لا توجد إرادة سياسية حقيقية قطرية لحل الأزمة”، وذكر أن مصر والبحرين والإمارات والسعودية لجأت إلى “تحفيز قطر بالألم” للعودة إلى الصف العرب

وكانت دول مصر والسعودية والبحرين والإمارات قد أصدروا بيانا مشتركا أمس صنفوا فيه 59 فرد و12 كيان بأنهم جماعات إرهابية تتلقى الدعم من قطر.