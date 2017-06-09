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بوتين: هناك فرص لتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: هناك فرص لتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا

2017-06-09 13:46:57
محيط: أ. ش. أ

قال الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إن هناك بوادر إيجابية تبعث على الأمل ظهرت في عملية التسوية السورية، مشيرا إلى وجود فرصة لتثبيت خطة وقف الأعمال القتالية في هذه البلاد.

وأضاف بوتين - في كلمة ألقاها في اجتماع موسّع خلال قمة منظمة شنجهاي للتعاون بأستانا الكازاخستانية وفقا لقناة ( روسيا اليوم ) - ” إن الدول الأعضاء في المنظمة ستكثّف دورها في تسوية النزاعات الإقليمية، بما في ذلك الصراع السوري”.

وأوضح بوتين أن ظهور هذه البوادر الإيجابية في سوريا يرتبط بشكل مباشر بعملية أستانا، حيث تعقد لقاءات دولية دورية بوساطة روسيا وتركيا وإيران، لافتا إلى أنه من أهم إنجازات هذه اللقاءات الاتفاق على وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، وإقامة مناطق تخفيف توتر في سوريا.

واستطرد قائلا: “اليوم على هذا الأساس ظهرت فرصة حقيقية لتثبيت نظام وقف الأعمال القتالية ودفع العملية التفاوضية السورية في جنيف قدما إلى الأمام” .

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