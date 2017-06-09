حدث فى مثل هذا اليوم 9 يونيو..المسلمون يتمكنون من القضاء على آخر معاقل الرومان في مصر2017-06-09 13:35:34
641 - المسلمون بقيادة عمرو بن العاص يتمكنون من القضاء على آخر معاقل الرومان في مصر وهو الإسكندرية وذلك بعد نحو عام من فتح أغلب مناطق مصر وخاصه حصن بابليون الذي كان يشكل عاصمة الحكمالروماني في مصر.
1898 - بريطانيا تجبر الحكومة الصينية على التوقيع على عقد لتأجير هونغ كونغ بعد أن احتلتها عسكرياً.
1928 - العالم يعرف بداية البث التلفزيوني المنتظم من مدينة نيويورك الأمريكية لمدة ساعتين في اليوم وثلاث مرات في الأسبوع.
تشارليز كينجزفورد سميث وطاقمه يقوموا بأول رحلة عابرة للمحيط الهادي بطائرة فوكار إف.سفن بي /3إم تسمي الصليب الجنوبي حيث رحلوا من أوكلاند، كاليفورنيا في 31 مايو ووصلوا إلى بريزبين عبر هونولولو وفيجي. وإستغرقت الرحلة 83 ساعة.
1938 - تشكيل القوات الجوية النيكاراجوية كقوة حزبية في ناسيونال دي غارديا.
1940 - الجيش النرويجي يستسلم لقوات ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
1965 - بداية ثورة ظفار العمانية.
1967 - جمال عبد الناصر يعلن للشعب تنحيه عن رئاسة الجمهورية وذلك بسبب الهزيمة في حرب 1967.
السلطات الأسرئيلية تهدم حي المغاربة العربي بمدينة القدس.
1982 - طائرات القوات الجوية الإسرائيلية تشن هجوم جوي كثيف على مواقع الدفاع الجوي السوري في البقاع اللبناني وتدمر معظمها وذلك في إطار الحرب التي تشنها على لبنان.
1985 - اختطاف توماس سثيرلاند في لبنان (أطلق سراحه عام 1991).
1989 - عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر ولبنان.
1996 - القوات الجوية السويدية تفتتح مدرسة لتعليم الطيران في ساتيناس.
1999 - الملكة رانيا تتوج ملكة على المملكة الأردنية الهاشمية وذلك في يوم احتفال الملك عبد الله الثاني بجلوسة على العرش.
2006 - حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2006 المقامة في ألمانيا.
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