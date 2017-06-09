تريزا ماي لا تعتزم الاستقالة رغم خسارة حزبها الأغلبية في البرلمان2017-06-09 13:33:19
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى” اليوم (الجمعة) أن رئيسة الوزراء تريزا ماي لا تعتزم الاستقالة بعد خسارة حزب المحافظين الذي تتزعمه الأغلبية في البرلمان التى تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده.
ولم تشر “بي بي سي” إلي مزيد من التفاصيل في هذا الخصوص.
يأتى ذلك في الوقت الذي دعا فيه جيريمي كوربن رئيس حزب العمال ماي للاستقالة قائلا: “الناخبون أولوا ظهورهم للسياسة التقشفية وحان الوقت لتيريزا ماي أن ترحل”.وأضاف: مهما كانت النتائج النهائية حملتنا الانتخابية غيرت المشهد السياسي للأفضل”.
وكانت النتائج الأولية للانتخابات العامة في بريطانيا قد أشارت إلى فوز حزب المحافظين بأكبر عدد من الأصوات دون تحقيق الأغلبية التى تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده ما يعني أن البرلمان أصبح معلقا.
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