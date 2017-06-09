صبح ارتداء قميص برشلونة الإسباني في الإمارات يؤدي إلى السجن، بعد تحذير النائب العام الإماراتي المستشار حمد الشامسي، من معاقبة كل من يبدي التعاطف مع قطر أو محاباتها أو الميل تجاهها.

ويحمل قميص برشلونة للموسم الحالي شعار الخطوط الجوية القطرية، وهو ما دفع بعض مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن احتمال معاقبة كل من يرتدي قميص النادي الكاتالوني.

وقال الشامسي إن “الاعتراض على موقف الإمارات وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء بتغريدات أو مشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى قولا أو كتابة، يعد جريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم، طبقا لقانون العقوبات بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتب عليها من إضرار بالمصالح العليا للدولة والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي”.

وركـــزت تقارير إعلامية، من بينها “The Sun” البريطانية، أن ارتداء قميص برشلونة وعليه إسم “القطرية للطيران”، في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيؤدي بصاحبه إلى السجن.

وقالت الصحيفة ان هناك بعض الدور العربية ، قطعت علاقاتها مع قطر قبل بضعة أيام ، وبين هذه البــلدان نجد الإمارات. والتى يبدو انها صارمة في هذا القرار، بحيث ذهب بها الأمر إلى فرض عقوبة سجنية تصل إلى 15 سنة، على من ضُبط وهو يلبس قميص برشلونة القديم، الذي يحمل اسم “القطرية للطيران”.

وأَرْشَدَت جريدة “Ole” الأرجنتينية، أن كل من ضبط في الإمارات، وهو يلبس قميص برشلونة عليه االاعلان القطري، فعليه دفع غرامة مالية قدرها 110 ألف جنيه إسترليني، وقضاء 15 سنة في السجن.

جديــر بالــذكر، إلى أن قميص برشلونة بداية من الموسم المقبل، سيحمل تغير الاعلان الياباني “راكوتين”، خلفا للقطرية للطيران، بعدما انتهى العقد الذي يربط برشلونة بالشركة القطرية، نهاية هذا الموسم.