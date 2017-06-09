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الأمم المتحدة ترفض التعليق على تولي مرشح روسي رئاسة مكتبها لمكافحة الإرهاب
مبنى الأمم المتحدة

الأمم المتحدة ترفض التعليق على تولي مرشح روسي رئاسة مكتبها لمكافحة الإرهاب

2017-06-09 13:29:10
محيط: أ. ش. أ

رفض ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الجمعة توضيح ما إذا كان سيرجي كيسلياك سفير روسيا لدى الولايات المتحدة على قائمة المرشحين النهائية لرئاسة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وحول ما إذا كان كيسلياك ليس مرشحا في قائمة المرشحين المحتملين، قال دوجاريك - حسبما نقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية: “إننى لا أريد أن أضللكم بطريقة أو بأخرى، سيأتي الإعلان عندما يأتي، ولست على علم بالقائمة النهائية للمرشحين.. ولا أعرف متى سيأتي الإعلان ولكن من الواضح أنه يجب أن يأتي قريبا لأنه تمت الموافقة على المنصب من قبل الجمعية العامة”.

يذكر أن القضية أثيرت خلال الإيجاز الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء الماضي، حيث أعلن دوجاريك أنه ليس لديه فكرة عن المشاورات التي تجري خلف الأبواب المغلقة .فيما لم يعلق السفير الروسي في واشنطن على الشائعات.

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