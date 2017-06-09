وفد مصري يغادر لأمريكا لاستلام «طائرة بوينج» الخامسة2017-06-09 13:24:44
غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة على رحلة مصرللطيران رقم ٩٨٥ المتجهة إلى نيويورك وفد الشركة الوطنية مصر للطيران في طريقه إلى مقر مصنع شركة بوينج العالمية بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث مقر مصنع رينتون المتخصص في إنتاج طرازي بوينج 737 ماكس وB737-800NG من الجيل الجديد لاستلام الطائرة الخامسة من صفقة الطائرات الجديدة التي تعاقدت عليها الشركة من طراز البوينج B737-800 NGs .
ومن المقرر أن يقوم الوفد الذي يضم تخصصات عدة بعمل المراجعات النهائية والرحلة التجريبية على الطائرة وإنهاء إجراءات استلامها، لتقلع الطائرة بعد أيام وعلى متنها الوفد من مطار مصنع رينتون بسياتل لتنضم لأسطول “مصر للطيران” لتصبح الطائرة رقم ٦٥ في التشغيل الفعلي في الأسطول بعد تنفيذ خطة إحلال وتجديد وخروج عدد من الطرازت من الخدمة ليصبح متوسط عمر الأسطول الذي يبلغ عمره ٦ سنوات تقريباً، من أحدث أساطيل شركات الطيران في المنطقة.
كما تعد هذه الطائرة رقم ٢٥ من هذا الطراز والذي يعد الأكثر رواجاً ومبيعًا في عائلة بوينج 737 من الجيل الجديد، حيث يعد هذا الطراز الاختيار الأول لكبريات شركات الطيران العالمية، والتي تستعين به لقدرته على الوصول إلى جميع النقاط في العديد من الأسواق حول العالم من خلال تشغيله على خطوط متوسطة المدى لما يتميز به هذا الطراز من قلة استهلاكه للوقود.
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