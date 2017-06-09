بعد قرار تخفيض «التمثيل الدبلوماسي».. سفير قطر يغادر الأردن2017-06-09 13:22:53
غادر سفير دولة قطر فى الأردن بندر بن محمد العطية المملكة ظهر اليوم الجمعة، وذلك بعد قرار الحكومة الأردنية تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع الدوحة.
وأكدت وسائل إعلام أردنية مغادرة السفير القطرى فى عمان للبلاد متوجها للدوحة عقب تخفيض التمثيل الدبلوماسى الذى يتطلب مغادرة السفير خلال أيام، فيما بات التمثيل الدبلوماسى بين الأردن وقطر الآن على مستوى القائم بالأعمال.
وكان وزير الاعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية محمد المومنى أعلن ليل الثلاثاء قرار الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع دولة قطر والغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة فى المملكة.
وقال المومنى فى تصريح صحفى أن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، والتقاء الدول العربية على السياسات التى تنهى أزمات منطقتنا العربية، وتجمع مساعيها على حماية الدولة الوطنية وبناء المستقبل الآمن المستنير لشعوبنا أولويات ستبقى المملكة تبذل أقصى جهودها لتحقيقها.
وأضاف أنه وبعد دراسة أسباب الأزمة التى تشهدها العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وبين دولة قطر، قررت الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع دولة قطر والغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة فى المملكة.
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