أشاد الدكتور نايف العساكر خبير بالجماعات الإرهابية بالبيان المشترك من مصر والسعودية والإمارات والبحرين حول تمويل قطر للإرهاب، معتبرا إياه “موفقا”.

وأشار العساكر من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، إلى أن قطر لم تستغل صبر الدول العربية حول مواقفها وسياساتها .

كما شدد على ضرورة تعليق أو شطب نهائي لعضوية قطر بمجلس التعاون الخليجي بسبب سياساتها بدول الخليج العربي، مطالبا بمحاسبة ومعاقبة جماعة الإخوان المسلمين لحصولهم على دعم مالي ضخم من قطر.

وكانت دول مصر والسعودية والبحرين والإمارات قد أصدروا بيانا مشتركا أمس صنفوا فيه 59 فرد و12 كيان بأنهم جماعات إرهابية تتلقى الدعم من قطر.