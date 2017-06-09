قال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا اليوم الجمعة إن اليابان أضافت 12 شخصا من كوريا الشمالية، و4 كيانات إلى قائمتها السوداء، على خلفية برنامج الأسلحة فى بيونج يانج تماشيا مع قرار تبناه مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.

وأوضحت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية أن هذا القرار يحظر على هؤلاء الأشخاص السفر ويجمد أصول الكيانات.

وقال كيشيدا - في مؤتمر صحفي - “سننفذ القرار على نحو مطرد لضمان فعاليته وسنواصل العمل بشكل وثيق مع الدول الأخرى ذات الصلة”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى الجمعة الماضية قرارا جديدا للعقوبات من شأنه أن يضيف 14 شخصا من كوريا الشمالية وأربعة كيانات إلى قائمته السوداء.

وجاء القرار الأخير بعد أيام من إجراء كوريا الشمالية لاختبار صواريخ باليستية يوم 29 مايو وهو التاسع من العام الحالى بالرغم من أن قرارات الأمم المتحدة السابقة تحظر على بيونج يانج اختبار الأسلحة النووية أو تكنولوجيا الصواريخ.