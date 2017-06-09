حذر خِيرْت كابَالاري، المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أن “العنف المضطرم في مدينة الرقة السورية يهدد حياة الأطفال حيث تلقت اليونيسف تقارير تفيد بأنّ ما لا يقلّ عن 25 طفلاً قد قتلوا في مدينة الرقّة فيما تعرّض العشرات للإصابات”.

وأضاف كابالارى - فى بيان صحفى تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه اليوم الجمعة - انه ” لا يزال حوالي 40 الف طفل عالقين في ظروف بالغة الخطورة في مدينة الرقة ، الكثيرون منهم متواجدون في خطوط إطلاق النار. هذا وتفيد التقارير بأنّ المستشفيات والمدارس قد تعرضت للهجمات، بينما يواجه الذين يحاولون الفرار خطر القتل أو الإصابة”.

وأشار المسئول الأممى إلى أن ” الأطفال يعانون الحرمان من أهم الضروريات الأساسية المنقذة للحياة،إذ أنّ ما وصل الرقّة من مساعدات منذ عام 2013 قليل جدّاً نتيجة العنف والقيود التي تعيق وصول هذه المساعدات ” .

وقال “أدى القتال إلى نزوح جماعي تسبّب في تشرد حوالي 80 الف طفل يعيشون حاليّاً في ملاجئ ومخيمات مؤقتة” داعيا جميع الأطراف لحماية الأطفال داخل الرقّة ، وتوفير المرور الآمن لأولئك الذين يرغبون في مغادرة المدينة، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الذين فروا من المدينة .