أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يوجد سبيل للنصر على الإرهاب إلا بتوحيد جهود جميع الدول.

وقال بوتين - خلال اجتماع قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا، اليوم الجمعة - ” أكدت مرارا أنه لا يمكن التغلب على هذا الشر إلا بتوحيد صادق وبناء لجهود جميع الدول على أساس الالتزام التام بالقانون الدولي”، موضحا أنه يتعين أن يكون لمكافحة الإرهاب طابع شامل وبلا هوادة.

وأضاف ” أن توفير الأمن والاستقرار على الحدود الخارجية للدول الأعضاء كان دائما ولا يزال أولوية بالنسبة لنشاط منظمة شنغهاي للتعاون، في حين أن مسألة الزيادة غير المسبوقة للإرهاب والتطرف تمثل في جميع أنحاء العالم أهمية خاصة”.

كما أشار الرئيس الروسي إلى أن الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون تُنشط عملها لتسوية مختلف النزاعات الإقليمية، وبصفة خاصة في سوريا.

وفي ما يتعلق بالولايات المتحدة ، قال الرئيس الروسي ” إن الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة لا يساعد على تسوية القضايا العالمية، بما في ذلك والوضع في الشرق الأوسط ” ، مضيفا ” نحن نرى ما يحدث في سوريا وفي الشرق الأوسط بشكل عام، وفي العراق وأفغانستان”.