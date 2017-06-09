حذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم الجمعة بريطانيا من أن التأخر في بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يعني خروجها دون اتفاق .

وطالب توسك بريطانيا - حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية - ببدء المفاوضات في أقرب وقت ممكن ، والقيام بما في وسعها لتفادي موقف عدم التوصل إلى اتفاق نتيجة لعدم بدء المفاوضات من الأساس.

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي “لا نعلم متى تبدأ مفاوضات خروج بريطانيا ، ولكن نعلم موعد انتهائها” ، وذلك في إشارة إلى الموعد النهائي في مارس 2019.

يشار إلى أن حزب المحافظين الذي تنتمي له رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي فشل في الحصول على أغلبية في الانتخابات العامة التي طمحت ماي أن تمدها بقوة أكبر في المفاوضات، مما ينذر بتعليق البرلمان وتعطيل مفاوضات الخروج.