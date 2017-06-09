أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري، في كربلاء بالعراق ، والذى وقع صباح اليوم، وأسفر عن مقتل وإصابة 32 شخصاً.

وأفاد مصدر أمني عراقي في محافظة كربلاء، اليوم، بوقوع تفجير انتحاري داخل مرآب للسيارات، وسط المدينة، جنوب غرب بغداد.