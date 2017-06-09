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«داعش» يعلن مسؤوليته عن «تفجير كربلاء»
داعش في الموصل‎

«داعش» يعلن مسؤوليته عن «تفجير كربلاء»

2017-06-09 13:01:01

أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري، في كربلاء بالعراق ، والذى وقع صباح اليوم، وأسفر عن مقتل وإصابة 32 شخصاً.

وأفاد مصدر أمني عراقي في محافظة كربلاء، اليوم، بوقوع تفجير انتحاري داخل مرآب للسيارات، وسط المدينة، جنوب غرب بغداد.

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