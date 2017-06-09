لا يزال محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادى روما الإيطالى، “حديث الصباح والمساء” فى وسائل الإعلام الإنجليزية، نظراً لرغبة نادى ليفربول الإنجليزى فى الحصول على خدمات “الفرعون المصرى” خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “ليفربول إيكو” الإنجليزية، أن مسئولى ليفربول يرون أن العرض المقدم من النادى بالحصول على خدمات محمد صلاح مقابل 28 مليون جنيه إسترلينى يعد مناسباً للغاية، بل إن العرض المقدم يفوق سعر اللاعب الحقيقى فى سوق الانتقالات العالمية.

وفى المقابل، يرى مسئولو روما الإيطالى أن محمد صلاح يستحق أن يرحل إلى صفوف ليفربول مقابل أكثر من 35 مليون جنيه إسترلينى، وسط حالة من الغموض تسيطر على مستقبل الصفقة فى ظل عدم توصل الناديين لاتفاق بشأن المقابل المادى.

وكان محمد صلاح كشف للأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أنه يرغب فى العودة للدورى الإنجليزى من بوابة ليفربول، خاصة بعد المكالمة التى دارت بينه وبين يورجن كلوب، المدير الفنى للريدز، وشدد خلالها المدرب الألمانى على حاجته لخدماته خلال الفترة المقبلة، وأنه سيكون له دور كبير مع ليفربول، إلا أنه لن يرحل بعد موافقة ناديه روما وإتمام الاتفاق بين الناديين فيما يتعلق بالأمور المالية.

ويتواجد نجم روما الإيطالى فى معسكر منتخب مصر، استعداداً لمواجهة تونس يوم الأحد المقبل بملعب “رادس”، ضمن منافسات الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.