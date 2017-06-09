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إصابة 3 أشخاص في انفجار «سيارة ملغومة» بتركيا
هجوم مسلح ـ الشرطة التركية ـ ديار بكر ـ تركيا

إصابة 3 أشخاص في انفجار «سيارة ملغومة» بتركيا

2017-06-09 12:53:56

نقلت وكالة رويترز الإخبارية عن تليفزيون “إن تي في” التركي، أن سيارة ملغومة استهدفت مركزًا لقوات الدرك في إقليم باتمان بجنوب شرق تركيا.

وأسفر الانفجار، عن إصابة ثلاثة أشخاص.

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