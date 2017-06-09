في عهد مرسي.. قطر خططت لإغراق مصر بـ«الديون»

كشفت وثائق استخباراتية، صادرة عن مكتب رئيس الوزراء القطري، المصنفة على أنها “سرية”، عن أن قطر سعت خلال فترة تولي جماعة الإخوان، حكم مصر، إلى فرض سيطرتها الشاملة ...