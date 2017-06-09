قالت صحيفة “تليجراف” البريطانية إن مانشستر يونايتد الإنجليزي سيعلن رسميًا، اليوم الجمعة ، قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوفه في الصيف الجاري، والتي ستشمل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وانضم إبراهيموفيتش للفريق، الصيف الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر، ونجح في تسجيل 28 هدفًا للشياطين الحمر، قبل تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أمام أندرلخت البلجيكي، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وذكرت الصحيفة أن مانشستر يونايتد لن يجدد لإبراهيموفيتش، في ظل محاولاته للتعاقد مع الإسباني ألفارو موراتا، لاعب ريال مدريد، أو مهاجم تورينو الإيطالي، أندريا بيلوتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الملكي لن يفرط بسهولة في موراتا، كما أن البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إيفرتون، يقترب من تشيلسي.

وتقف قيمة صفقة بيلوتي عائقًا أمام مانشستر يونايتد، إذ يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده يصل إلى 87 مليون جنيه إسترليني، في حال انضمامه لفريق من خارج الدوري الإيطالي.

من جانبه قالت محطة بي بي سي الإنجليزية إن إبراهيموفيتش سينتهي عقده في 30 يونيو الجاري واسمه لم يرد في قائمة مانشستر يونايتد للاعبين الذين ستجدد عقودهم.

وأضافت أن هناك أندية مهتمة بالحصول على خدمات السويدي من بينها جالاكسي وإم إل إس الأمريكيين