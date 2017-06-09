حسم مصير «إبراهيموفيتش» مع مانشستر يونايتد2017-06-09 12:35:24
قالت صحيفة “تليجراف” البريطانية إن مانشستر يونايتد الإنجليزي سيعلن رسميًا، اليوم الجمعة ، قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوفه في الصيف الجاري، والتي ستشمل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.
وانضم إبراهيموفيتش للفريق، الصيف الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر، ونجح في تسجيل 28 هدفًا للشياطين الحمر، قبل تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أمام أندرلخت البلجيكي، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.
وذكرت الصحيفة أن مانشستر يونايتد لن يجدد لإبراهيموفيتش، في ظل محاولاته للتعاقد مع الإسباني ألفارو موراتا، لاعب ريال مدريد، أو مهاجم تورينو الإيطالي، أندريا بيلوتي.
وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الملكي لن يفرط بسهولة في موراتا، كما أن البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إيفرتون، يقترب من تشيلسي.
وتقف قيمة صفقة بيلوتي عائقًا أمام مانشستر يونايتد، إذ يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده يصل إلى 87 مليون جنيه إسترليني، في حال انضمامه لفريق من خارج الدوري الإيطالي.
من جانبه قالت محطة بي بي سي الإنجليزية إن إبراهيموفيتش سينتهي عقده في 30 يونيو الجاري واسمه لم يرد في قائمة مانشستر يونايتد للاعبين الذين ستجدد عقودهم.
وأضافت أن هناك أندية مهتمة بالحصول على خدمات السويدي من بينها جالاكسي وإم إل إس الأمريكيين
-
بالأسماء.. ننشر لائحة «الإرهاب القطرية» الكاملة
جاءت “لائحة الإرهاب” الأخيرة التي أعلنت عنها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وتضم شخصيات وكيانات مقرها في قطر أو تتلقى منها دعما، لتؤكد استمرار انتهاك الدوحة ...Fri, 09 Jun 2017 09:39:56 GMT
-
السعودية: عقوبات على المرافق السياحية التي تبث «الجزيرة»
أصدرت هيئة السياحة والتراث السعودية تعميما لكل المرافق السياحية بحذف الفضائيات التي تتضمن مخالفات بما فيها شبكة الجزيرة القطرية. وجاء في التعميم الصادر عن الهيئة ...Fri, 09 Jun 2017 06:29:15 GMT
-
تعرف على سر عدم انتظام ضربات القلب
يقول طبيب القلب في مستشفى ماينز توماس رستوك، حسب “DW” إن اضطراب نبضات القلب أو مايٌعرف طبياً “بالرجفان الأذيني” هو عدم انتظام النبضات بشكل يُسبب عدم انتظام في عمل ...Fri, 09 Jun 2017 03:19:50 GMT
-
انتهاء 220 ألف وحدة بـ«الإسكان الاجتماعي»Fri, 09 Jun 2017 09:13:25 GMT
-
في عهد مرسي.. قطر خططت لإغراق مصر بـ«الديون»
كشفت وثائق استخباراتية، صادرة عن مكتب رئيس الوزراء القطري، المصنفة على أنها “سرية”، عن أن قطر سعت خلال فترة تولي جماعة الإخوان، حكم مصر، إلى فرض سيطرتها الشاملة ...Fri, 09 Jun 2017 10:38:58 GMT
-
سحر نصر تبحث مع السفير السويسري إطلاق استراتيجية «التعاون 2020»Fri, 09 Jun 2017 10:38:58 GMT
-
محرز: وزارة الزراعة حريصة على دعم صغار المربين وتيسير الإجراءات لهم
أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حرص الوزارة على دعم صغار المربين، وتسهيل وتيسير كافة الإجراءات لهم، لمساعدتهم ...Fri, 09 Jun 2017 10:24:54 GMT
-
مقتل وإصابة 41 شخصاً في تفجير انتحاري شمالي بابل العراقية
وأكد مصدر في الشرطة العراقية وقوع تفجير في مدينة المسيب شمالي محافظة بابل وأن الحصيلة الأولية بلغت 20 قتيلا و21 مصابا. ونقلت قناة العربية الأخبارية اليوم الجمعة عن ...Fri, 09 Jun 2017 10:15:12 GMT
-
قابيل: الأردن تلغي رخص الاستيراد غير التقليدية لسلع السجاد والموكيتFri, 09 Jun 2017 10:15:11 GMT