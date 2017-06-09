بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع السفير ماركوس ليتنر، سفير دولة سويسرا لدى القاهرة، بمقر الوزارة ، ما تم التوصل إليه بشأن استراتيجية التعاون للفترة من عام 2017 إلى 2020،

و وفقا لبيان للوزارة ، تتضمن الاستراتيجية أولويات الجانب المصري ، ومنها معدلات أعلى للنمو الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة ، وزيادة دور القطاع الخاص فى التنمية، ودعم دور المرأة في المجتمع، حيث تم الاتفاق على تعديلات في الاستراتيجية، تمهيدا لإطلاقها قريبا بالشكل الذي يتناسب مع احتياجات الشعب المصري في المرحلة الحالية من الاقتصاد.

وأعربت الوزيرة عن مدى أهمية الاستراتيجية وموائمتها لاحتياجات المجتمع المصري في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ، نظرا لاهتمامها بعدة مجالات من شأنها الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وجودة عمل المؤسسات الحكومية ، ومن أهمها التنمية الاقتصادية الشاملة والحد من البطالة، والحد من الهجرة غير الشرعية، وتمكين المرأة والشباب.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تمضي قدما في تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين المصاحبة للبرنامج الاقتصادى، من أجل تحسين مستوى معيشتهم.

كما أشادت الوزيرة بعلاقات التعاون مع الجانب السويسري في المجالات الاقتصادية والتنموية، مؤكدة على الدور المحوري الذي يلعبه الشريك السويسري للمساهمة في تحقيق التنمية في مصر ، وحرص الجانب المصري على تعظيم التعاون في المستقبل، وتعزيز التنسيق لتعظيم العائد من المشروعات المنفذة من خلال الشريك السويسري ، والعمل على تذليل العقبات التي قد تطرأ أمام المشروعات والبرامج المختلفة.