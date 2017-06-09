ننشر «درجات الحرارة» المتوقعة غداً2017-06-09 12:18:27
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يمتد غدا السبت انخفاض درجات الحرارة إلى شمال الصعيد ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد ، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا .
وتظهر السحب المنحفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، كما تنشط على البحر الأحمر و خليج السويس ، مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية .
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فإنه معتدل مع ارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين ، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب مع ارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف ، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 23 35
الإسكندرية 23 29
مطروح 21 27
بورسعيد 24 28
دمياط 24 28
بلطيم 23 28
الإسماعيلية 23 36
السويس 24 36
العريش 18 32
نخل 16 32
طابا 20 33
الطور 24 32
مرسى علم 26 37
الغردقة 27 38
شرم الشيخ 28 36
رفح 17 31
كاترين 15 30
سيوة 22 34
المنيا 24 35
الفيوم 24 35
رأس سدر 25 34
أبوسمبل 26 42
وسط الدلتا 23 34
أسيوط 26 37
سوهاج 26 37
الأقصر 26 42
أسوان 28 43
شلاتين 26 40
حلايب 27 36
الوادى الجديد 26 40
قنا 27 41
نويبع 26 34
السلوم 19 29
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 31 47
المدينة 30 46
الرياض 26 43
المنامة 31 37
أبوظبى 29 40
الدوحة 30 41
الكويت 32 47
دمشق 13 36
بيروت 22 28
عمان 16 32
القدس 16 29
غزة 21 28
بغداد 26 46
مسقط 32 37
صنعاء 13 31
الخرطوم 31 44
طرابلس 21 31
تونس 18 30
الجزائر 19 25
الرباط 19 29
نواكشوط 23 34
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 11 23
اسطنبول 16 21
اسلام اباد 23 35
نيودلهى 28 39
جاكرتا 24 33
بكين 18 34
كوالامبور 24 33
طوكيو 17 27
أثينا 18 27
روما 16 31
باريس 14 25
مدريد 20 34
برلين 12 26
لندن 15 22
مونتريال 14 25
موسكو 10 17
نيويورك 15 25
واشنطن 16 26
-
بالأسماء.. ننشر لائحة «الإرهاب القطرية» الكاملة
جاءت “لائحة الإرهاب” الأخيرة التي أعلنت عنها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وتضم شخصيات وكيانات مقرها في قطر أو تتلقى منها دعما، لتؤكد استمرار انتهاك الدوحة ...Fri, 09 Jun 2017 09:39:56 GMT
-
السعودية: عقوبات على المرافق السياحية التي تبث «الجزيرة»
أصدرت هيئة السياحة والتراث السعودية تعميما لكل المرافق السياحية بحذف الفضائيات التي تتضمن مخالفات بما فيها شبكة الجزيرة القطرية. وجاء في التعميم الصادر عن الهيئة ...Fri, 09 Jun 2017 06:29:15 GMT
-
تعرف على سر عدم انتظام ضربات القلب
يقول طبيب القلب في مستشفى ماينز توماس رستوك، حسب “DW” إن اضطراب نبضات القلب أو مايٌعرف طبياً “بالرجفان الأذيني” هو عدم انتظام النبضات بشكل يُسبب عدم انتظام في عمل ...Fri, 09 Jun 2017 03:19:50 GMT
-
انتهاء 220 ألف وحدة بـ«الإسكان الاجتماعي»Fri, 09 Jun 2017 09:13:25 GMT
-
في عهد مرسي.. قطر خططت لإغراق مصر بـ«الديون»
كشفت وثائق استخباراتية، صادرة عن مكتب رئيس الوزراء القطري، المصنفة على أنها “سرية”، عن أن قطر سعت خلال فترة تولي جماعة الإخوان، حكم مصر، إلى فرض سيطرتها الشاملة ...Fri, 09 Jun 2017 10:38:58 GMT
-
محرز: وزارة الزراعة حريصة على دعم صغار المربين وتيسير الإجراءات لهم
أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حرص الوزارة على دعم صغار المربين، وتسهيل وتيسير كافة الإجراءات لهم، لمساعدتهم ...Fri, 09 Jun 2017 10:24:54 GMT
-
سحر نصر تبحث مع السفير السويسري إطلاق استراتيجية «التعاون 2020»Fri, 09 Jun 2017 10:22:14 GMT
-
مقتل وإصابة 41 شخصاً في تفجير انتحاري شمالي بابل العراقية
وأكد مصدر في الشرطة العراقية وقوع تفجير في مدينة المسيب شمالي محافظة بابل وأن الحصيلة الأولية بلغت 20 قتيلا و21 مصابا. ونقلت قناة العربية الأخبارية اليوم الجمعة عن ...Fri, 09 Jun 2017 10:15:12 GMT
-
قابيل: الأردن تلغي رخص الاستيراد غير التقليدية لسلع السجاد والموكيتFri, 09 Jun 2017 10:15:11 GMT