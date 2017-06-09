في عهد مرسي.. قطر خططت لإغراق مصر بـ«الديون»2017-06-09 12:23:01
كشفت وثائق استخباراتية، صادرة عن مكتب رئيس الوزراء القطري، المصنفة على أنها “سرية”، عن أن قطر سعت خلال فترة تولي جماعة الإخوان، حكم مصر، إلى فرض سيطرتها الشاملة على الاقتصاد المصري، واستغلال الوضع الداخلي لتنفيذ أجندة تضمن استغلال نفوذها في إفريقيا.
وتُبين الوثائق، التي نشرتها صحيفة “عاجل” السعودية، أن قطر سعت إلى إغراق الاقتصاد المصري بالديون، لصالح الدوحة، بالتعاون مع تنظيم الإخوان، الذي بسط سيطرته على الحياة السياسية في مصر، بعد فوزه بأغلبية مقاعد البرلمان، نهاية عام 2011، ثم بفوز مرشحه محمد مرسي، برئاسة الدولة منتصف 2012.
وتتضمن الوثائق، محاضر اجتماع بين الحكومة القطرية والحكومة الإخوانية، في عهد محمد مرسي، لجعل قطر المُقرِض الأكبر لمصر، مع منحها حق الاستثمار في حرَم مطار القاهرة الدولي، وتأجير جزء من المطار للخطوط القطرية، ومنح تصاريح لأي طائرة قطرية لعبور الأجواء المصرية، خلال ساعة واحدة فقط من طلب ذلك.
كما تتطرق محاضر الاجتماع، إلى منح شركة “الديار” القطرية، حق الاستثمار في مصر، وإنهاء كل العوائق أمامها، وأيضاً تمديد فترة إنجاز مشروعها في مصر، إلى 12 عاماً بدلاً من 8 أعوام.
وتُظهر الوثائق، أن قطر اتفقت فعلياً مع حكومة الإخوان، على السيطرة على قطاع الحديد، عبر إنشاء شركة “قطر ستيل” للحديد، إضافة إلى إنشاء محطة كهرباء تكون طاقتها الإنتاجية ما بين 500 إلى 1000 ميجا وات، ولكن مع شرط وحيد؛ هو حصر كل إنتاجها من الكهرباء، لتغذية المشاريع القطرية شرق التفريعة، قرب مدينة بورسعيد المصرية، إضافة إلى إقامة منطقة صناعية قطرية، ومحطة كهرباء قطرية، وقرية لوجستية متكاملة.
كما خططت قطر، للسيطرة على القطاع السياحي المصري، عبر إنشاء مدينة سياحية متكاملة، ومرسى سياحي، وقرية لوجستية متكاملة.
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